На Молодежной во Владивостоке окончательно разделили потоки

осталось смонтировать около 40 метров, общая же протяженность конструкции составляет почти 1,5 километра. Фото: Анастасия Котляровой

Некрасовский путепровод, переходящий в районе Молодежной в проспект 100-летия Владивостока, - важный и сложный участок городской инфраструктуры. С одной стороны, проходит через густонаселенный район, с другой - исторически это чуть ли не единственный выезд из города, со своими завышенными требованиями к пропускной способности и, как следствие, к безопасности. На днях тут завершится внедрение такого нововведения, как разделительное барьерное ограждение. Произойдёт это, по информации мэрии, уже на текущей неделе.

Вообще-то, потоки здесь разделены уже давно. Но практика показывает, что относительно невысокий бордюр и газон с задачей справляются плохо. Пример подобного ДТП был совсем недавно, когда легковой автомобиль, двигаясь в сторону путепровода, внезапно перепрыгнул разделительную линию и, задев несколько встречных авто, буквально блокировал выезд из города.

Исправлять ситуацию решили с помощью подрядной организации. Им осталось смонтировать около 40 метров, общая же протяженность конструкции составляет почти 1,5 километра.

Поначалу работали днём, что обернулось большим затором. Тогда спешно вмешался глава города Константин Шестаков. По его просьбе подрядчик перенастроил процесс, и в дальнейшем монтировали ограждение по ночам, чтобы никому не мешать.

Как уточнили в городском управлении дорог и благоустройства, оборудовать этот участок разделительным барьерным ограждением решено по итогам мониторинга дорожной ситуации, который проводили городская администрация и ГИБДД.

Отметим, что во Владивостоке по ликвидации очагов аварийности проводятся различные мероприятия - это и новые светофоры (на той же Русской, к примеру), и леера, и новые знаки, ограничения скорости и так далее.

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