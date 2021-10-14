Результаты экомониторинга в 2021 году подтвердили высокое качество воды в АО «Восточный Порт»

Фото: АО «Восточный Порт»

Специалисты Санитарно-экологической лаборатории (СЭЛ) АО «Восточный Порт» и аккредитованных лабораторий сторонних организаций подвели итоги мониторинга качества морской, сточной, питьевой и природной воды в зоне хозяйственной деятельности стивидорной компании за 9 месяцев 2021 года. Результаты проб показали соответствие требованиям российских Санитарных правил и норм (СанПиН) в пункте «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей в местах водопользования населения», отметили в Отделе экологии «Восточного Порта».

Всего с начала июля по конец сентября специалистами СЭЛ было отобрано 243 пробы воды, в том числе сточной – 129, природной – 48 и питьевой – 30. Дополнительно специалисты отдела экологии АО «Восточный Порт» проводят регулярные наблюдения за состоянием бухты Врангеля в местах ведения производственной деятельности, в рекреационной и водоохранной зонах баз отдыха «Триозерье» и «Шепалово», принадлежащих предприятию.

Контроль качества прибрежной морской воды и морского песка по микробиологическим, санитарно-паразитологическим, химическим и органолептическим показателям проводится «Восточным Портом» каждый год ежемесячно во время купального сезона, с июня по сентябрь. В 3 квартале 2021 года экологи Порта провели исследования 42 проб прибрежной воды и песка; столько же образцов проанализировали специалисты ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» из Уссурийска. Результаты показали соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к охране прибрежных вод морей в местах водопользования населения.

Фото: АО «Восточный Порт»

– На сегодняшний день «Восточный Порт» является единственной стивидорной компанией в Приморском крае, располагающей собственной системой очистки промышленных вод. Производственные площадки оборудованы девятью локальными сооружениями типа «Эколайн», работающими с применением наилучших доступных технологий с высоким качеством очистки воды, – отмечает директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. – В рамках природоохранных мероприятий, целью которых является минимизация воздействия перевалки угля на окружающую среду, в этом году на части оборудования проводится модернизация и профилактические работы.

Санитарно-экологическая лаборатория «Восточного Порта» осуществляет производственный экологический контроль деятельности компании уже свыше 30 лет и входит в ТОП-5 лабораторий с самыми точными показаниями по программе межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ), проведенной официально лицензированным провайдером – ЗАО «РОСА».

Фото: АО «Восточный Порт»

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