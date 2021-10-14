Опоздал на поезд - решил на тигре догнать. Мужчина в Приморье хотел прокатиться на городском имуществе

Фото: принтскрин видео, @mark2_che

Мужчина в Уссурийске попытался разыграть сцену цирка «Шапито» - по непонятным причинам наездник решил залезть на статую тигра внутри кольцевой дорожной развязки. Видеозапись облетела социальные сети.

На кадрах приморца пытаются остановить сначала трое, а потом и пятеро мужчин – на месте работали сотрудники полиции патрульной службы. Шоу, к сожалению, не удалось – финалом видео стало закрытие мужчины в автомобиле охраны правопорядка. Применять насилие не потребовалось, хотя наездник долго отказывался слезать.

В комментариях недоумевают: что стало мотивом мужчины? Кто-то предположил, что это классическое осеннее обострение, а кто-то – что мужчина опоздал на поезд и решил догнать его на тигре.

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