Во Владивостоке таксист перевернулся в автомобиле, уходя от погони полицейских

Фото: принтскрин видео, @newsbox24.tv_

Во Владивостоке водитель такси пытался уйти от полицейских. В ходе погони таксист не справился с управлением – машина, «споткнувшись» о бордюр, перевернулась набок.

Как сообщают в популярном паблике, Toyota Aqua столкнулась с препятствием на повороте с Камской на Молодежную улицу. О состоянии водителя пока ничего не известно.

Органы пока не прокомментировали ситуацию – обстоятельства уточняются. Водителю грозит 15 суток ареста за административное нарушение.

Приморцы в соцсетях гадают, почему таксист приглянулся экипажу ДПС. Самые популярные версии – хранение наркотиков и отсутствие прав.

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