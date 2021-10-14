Если только в соседний кабинет: парламент Приморья не собираются выселять из «белого дома»

Приморского депутата напугала перспектива выселения из «белого дома». Фото: ИА Прима Медиа

Приморское политическое поле всколыхнула новость о якобы грядущем выселении ряда новоизбранных депутатов ЗС ПК из здания краевого правительства на Светланской,22. Об этом не без доли возмущения сообщил в своих соцсетях депутат от КПРФ Артем Самсонов.

«Трудно было придумать решения глупее, чем перевести рабочие места половины аппарата ЗС ПК со Светланской, 22 на Алеутскую, 45. Например, уже говорят, при перевозке переломали половину мебели, которая в старых кабинетах простояла бы ещё десять лет», - написал коммунист в своих соцсетях.

Правда, чуть позже поправился – переезда по другому адресу не будет:

«Вчера сказали срочно собираться и переезжать в другой кабинет, сегодня уже говорят никуда перемещаться не надо. В этом кабинете два созыва были рабочие места пяти депутатов от КПРФ. Вот какой смысл менять шило на мыло и переезжать в другой кабинет ну совсем непонятно», - написал Самсонов.

В пресс-службе краевого парламента факт переезда депутатов в другое здание не подтвердили, отметив, что если новоизбранные депутаты, куда-то и переедут, то максимум в соседний кабинет в «белом доме».

- Сейчас идет распределение кабинетов между депутатами и их помощниками, это нормальная практика в начале работы каждого нового созыва. На Алеутской, 45 располагается часть аппарата ЗС ПК, депутатских кабинетов там никогда не было, - отметили в пресс-службе.