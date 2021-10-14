Пожарные спасли двух человек с 30-метровой башни в Приморье

Фото: принтскрин видео, пресс-служба ГУ МЧС России по Приморью

Сотрудники МЧС Приморья спасли двух человек с 30-метровой высоты. Низ смесенагревательной башни завода загорелся - пламя и угарные газы распространились по всей нижней площадке. Мужчины, которые уже успели подняться, были спасены при помощи спасустройств.

- 14 октября в 09.47 на пульте пожарной охраны города Артём поступила информация о возгорании на бетонном заводе в поселке Заводской, - уточнили в пресс-службе МЧС.

Пожарные расчеты прибыли спустя 10 минут - пламя уже перекинулось на обшивку здания. Рабочие находились на вершине башни.

Спасатели действительно оперативно - развернули автолестницу. Сейчас мужчины восстанавливаются в медучреждении, так как оба отравились продуктами горения.

Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Всего было задействовано 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

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