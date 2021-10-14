В Уссурийске задержали водителя автобуса, поехавшего по «встречке», чтобы успеть на остановку

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция проверяет очередное нарушение водителя рейсового автобуса из Уссурийска. Видеозапись, где мужчина едет по встречной полосе, облетела социальные сети – а теперь приобщена к материалам дела.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, водитель двигался по Некрасова и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В отделе 59-летний водитель пояснил, что нарушил ПДД, так как не успевал вовремя прибыть на остановку.

За грубое нарушение ПДД мужчина ответит по статье по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения), мера пресечения будет выбрана решением комиссии. Впрочем, водитель в этом году уже трижды привлекался по административным делам за свое вождение.

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