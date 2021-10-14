Во Владивостоке закатывают в асфальт Луговую

Масштабный ремонт на Луговой. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

На внутриквартальную улицу Луговую пришел долгожданный капитальный ремонт. Здесь уже обустроили сеть ливневой канализации и провели другие подготовительные работы, а прямо сейчас на объекте ведётся укладка первого, выравнивающего слоя асфальта, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Несмотря на название улицы - Луговая - проблемы у неё как раз вполне горные, ведь она проходит по склону сопки. Многолетние потоки воды размывают асфальт и грунт, превращая дорогу периодически в полосу препятствий, даже зимой. А при этом улицы только номинально внутриквартальная, и пусть это слово никого не вводит в заблуждение, не самом деле это не только полноценный дублёр дороги между Луговой и Баляева, но и нравная транспортная артерия микрорайона, в том числе ведущая и к поликлинике номер 3 и к детскому саду номер 145.

На участке кипят работы. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Как уточнили специалисты управления дорог и благоустройства, комплексный ремонт на участке от улицы Баляева, 60, до улицы Луговой, 55, планировали завершить раньше, но сроки были продлены в связи с необходимостью проведения реконструкции теплосети. Теперь же подрядная организация по заказу городской администрации обустроила сеть ливневой канализации, которая поможет избавиться от многолетней проблемы течи воды. На улице также отремонтировали пешеходные зоны, благоустроили откосы и приступили к укладке асфальта.

Вскоре подрядная организация уложит второй слой дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Отметим, что помимо этой улицы сейчас в городе также ремонтируют дороги на Пограничной, Семеновской, от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи и по другим адресам.

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