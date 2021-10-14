ФСБ поймала с поличным приморского депутата за взятку 300 тысяч рублей другой народной избраннице

Депутат передал деньги, чтобы за него проголосовали на предстоящих выборах. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Приморье по подозрению в получении взятки задержали депутата Муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района. Как считают специалисты краевого следственного комитета, мужчина планировал за деньги купить голос на предстоящих выборах.

По версии следствия, 29 сентября 2021 года обвиняемый, находясь в автомобиле, припаркованном в районе улицы Лазурной в пгт. Славянка передал представителю власти – другому депутату того же поселения часть взятки в сумме 300 000 рублей. Общая же сумма вознограждения за голосование в пользу него на предстоящих выборах председателя Муниципального комитета составляла полмиллиона рублей. Вся сделка прошла под контролем сотрдников ФСБ, поэтому подозреваемого взяли на месте с поличным.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Депутату грозит крупный денежный штраф или лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

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