Легкоатлетка из Приморья взяла «серебро» на чемпионате России

Наш край представляли пять спортсменов Фото: сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

Ежегодные чемпионат и первенство России по легкоатлетическому кроссу прошли в поселке Нежинка Оренбургской области 9 и 10 октября. На старт вышло 270 спортсменов из 35 регионов страны. За медаль боролись сильнейшие атлеты России, в том числе и пять человек из Приморья. Наши земляки бежали кросс на разные дистанции и прошли несколько эстафет. Четверо сумели попасть в десятку лучших, а наилучшего результата добилась Наталья Колоскова, которая смогла завоевать серебряную медаль.

Наталья Колоскова – бегунья из Находки, воспитанница Краевой спортивной школы олимпийского резерва (КСШОР). В феврале этого года девушка завоевала «бронзу» на чемпионате России на дистанции в 3 километра. Спортсменку готовили тренеры Рафаэль Мутагаров, Владимир Анисимов и Ирина Ковтун.

Сейчас же мастер спорта международного класса Наталья Колоскова смогла преодолеть дистанцию в 6 километров за 21 минуту и 45 секунд, что отличается от времени золотой медалистки Инессы Гусаровой из Белгородской области на 10 секунд. Всего в данном забеге участвовали 18 девушек.

На дистанции в 10 километров 35-летний приморец Евгений Бушков прибежал на 49 секунд позже победителя и тем самым занял шестое место. Виктор Гуржий, участвовавший в этом же забеге, к сожалению, подвернул ногу на пятом километре и не смог продолжать дистанцию

Кроме того, Софья Карповна, студентка Приморского государственного училища олимпийского резерва (ПГУОР), в своей возрастной категории до 20 лет прибежала к финишу девятая. А в кроссе на 3 километра среди девушек до 18 лет юная приморская легкоатлетка спортивной школы «Водник» Находки Наталья Косяченко стала десятой.

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