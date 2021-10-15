В Приморье 15 октября солнечно и прохладно

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Погоду в пятницу, 15 октября, диктует гребень антициклона. В крае переменная облачность, без осадков, северо-западный осенний ветер принесет прохладу – от +9... +14°С.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +11 ... +13°С.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +12 ... +14°C.

В Находке без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +13...+15°C.

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