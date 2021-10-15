Нерестовая рыба приморского заповедника вновь стала наживой браконьеров

Браконьеру погубили рыбу ради икры. Фото: leopard-land.ru.

Лагерь нарушителей нашли во время патрулирования на территории национального парка, вдоль нерестовой реки Барабашевка, инспекторы ФГБУ «Земля леопарда». Под камуфляжным тентом лежали личные вещи, рыба и уже выпотрошенная икра. Судя по внешнему виду этого места, люди поработали здесь совсем недавно. Они добывали наживу при помощи сетей, тем самым десятки рыб не смогли отложить икру из-за человеческой жадности.

Вещи нарушителей остались в лагере. Фото: leopard-land.ru.

- Большое количество нерестовой рыбы в реках в этом году привлекает множество браконьеров. В связи с этим мы хотим предупредить каждого: браконьерство на территории национального парка грозит уголовной ответственностью. Пожалуйста, помните, что добыча даже одной рыбины может оставить темный след на всей биографии, - отметил Евгений Стома, заместитель директора по охране ФГБУ «Земля леопардов».

В данный момент круглосуточное патрулирование территории национального парка ведут не только сотрудники, но и правоохранительные органы, ведь в этом году уже возбуждено 8 уголовных дел и составлено 42 протокола о нарушении режима.

Главная задача - защитить рыбу, которая обитают в реках национального парка и пресечь деятельность браконьеров, которые устроили дикую гонку за наживой.

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