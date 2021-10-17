ГАИ Владивостока рассказала подробности жесткой ночной аварии на Фирсова

Фото: пресс-служба УМВД Росси по Приморскому краю.

В полиции Владивостока уточнили обстоятельства произошедшего ночью дорожно-транспортного происшесвтия, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что инцидент случился в районе дома № 52 на проспекте 100-летия Владивостока. Как оказалось, там столкнулись сразу три авто: Mercedes Benz, Mazda Axela и Toyota Prius, ехавший с последним в попутном направлении.

За рулем «Мерседеса» находился 44-летний мужчина. Двигаясь со стороны улицы Постышева в направлении Некрасовской, водитель выехал на встречную полосу движения, повредив леера, где столкнулся с «Маздой», за рулем которой был 24-летний парень.

Фото: пресс-служба УМВД Росси по Приморскому краю.

Удар был такой силы, что водитель «Мазды» скончался на месте происшествия. Травмы различной степени тяжести получил и водитель автомашины Mercedes Benz. Он был госпитализирован в медицинское учреждение.

По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, стаж вождения виновника ДТП составляет 11 лет.

- К административной ответственности в 2021 году привлекался семь раз, - говорится в сообщении.

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