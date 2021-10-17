Уже на следующей неделе в Артеме массово отключат холодную воду

Фото: Светлана Маковеева.

На следующей неделе в Артеме пройдут массовые отключения холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал».

По данным ведомства, отключения начнутся со вторника, 19 октября. С 09:00 часов утра до 20:00 часов вечера включительно останутся без водоснабжения дома по следующим адресам:

Ул. Парковая 9-2, 13-29 Ул. Пушкина 1-52 Ул. Первомайская 7,8,13,15-57 Ул. Анисимова Ул. Партизанская Пл. Ленина (Дворец культуры) Комсомольская

Причина отключений – переключение водопровода.

В четверг, 21 октября, с 09:00 до 22:00 часов воду отключат в домах по улицам:

Ул. Кирова д. 136-152, д. 147-161, 187 , 152/3 , кафе Фаэтон Ул. Бабушкина Ул. 3-я-8-я Рудничная Ул. Железнодорожная Ул. 4-я-5-я Железнодорожная Ул. Степченко Ул. Загородная Ул. Благодатная Ул. Виноградная Ул. Вишневая Ул. Котовского Ул. Ляпидевского

Причина отключений – ремонтные работы на водопроводе.

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