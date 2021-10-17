На одной из улиц Владивостока работает эвакуатор

Фото: www.instagram.com/vtoryak.vdk.

Автомобили «исчезают» с улиц дальневосточной столицы. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

Так, в одном из местных пабликов появилась информация, что на улице Бородинская работает эвакуатор. Отмечается, что знаков, запрещающих парковку на данном участке, поблизости нет. Поэтому работающий эвакуатор вызвал вопросы у очевидцев.

Однако нашлись и те, кто попытался оправдать действия водителя спецтехники.

- Если бы это была парковка, не было бы бордюров. Это зона пешеходов, - поделился своими размышлениями один из пользователей соцсети.

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