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Владивосток17 октября 2021 9:40

На одной из улиц Владивостока работает эвакуатор

По какой причине авто увозят с этой улицы – пока непонятно
София МИХАЙЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: www.instagram.com/vtoryak.vdk.

Фото: www.instagram.com/vtoryak.vdk.

Автомобили «исчезают» с улиц дальневосточной столицы. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

Так, в одном из местных пабликов появилась информация, что на улице Бородинская работает эвакуатор. Отмечается, что знаков, запрещающих парковку на данном участке, поблизости нет. Поэтому работающий эвакуатор вызвал вопросы у очевидцев.

Однако нашлись и те, кто попытался оправдать действия водителя спецтехники.

- Если бы это была парковка, не было бы бордюров. Это зона пешеходов, - поделился своими размышлениями один из пользователей соцсети.

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