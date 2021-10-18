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Владивосток18 октября 2021 3:31

Из-за аварийного отключения во Владивостоке более 600 жилых домов остались без света

Проверкой инцидента занимается прокуратура Приморья
Анастасия АЛЯМКИНА
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Питание отключилось после вспышки. Дата на регистраторе установлена неверно. Фото: принтскрин, _dps_vl

Питание отключилось после вспышки. Дата на регистраторе установлена неверно. Фото: принтскрин, _dps_vl

Во Владивостоке из-за аварийного отключения электричество пропало в домах Первомайского района 17 октября в 20:25. В некоторых электроснабжение восстановили, но 143 дома все еще остаются без света. Прокуратура Приморья проверит инцидент.

Из-за аварийного отключения линии 110 кВт в Первомайском районе приостановили работу 7 подстанций. Более 600 домов остались без света. Энергетики ДРСК оперативно подключили дома к резервным источникам питания и в течение 30 минут в часть домов вернулось электричество.

Момент аварии был записан на видеорегистратор одного из жителей Приморья. На кадрах видно вспышку, после которой город мгновенно был окутан тьмой. Дата и время видеорегистратора не совпадают с моментом отключения. По словам автора, он не настроил аппарат.

Прокуратура Приморья заинтересовалась отключением света и расследует причины. Проверяют, как соблюдаются требования по эксплуатации сооружений электроснабжения и процесс устранения аварийной ситуации. Если обнаружатся нарушения, прокуратурой будут приняты соответствующие меры.

Сейчас без света остаются 143 дома. Энергетики работают над возвращением электроснабжения.

Массовые отключения света во Владивостоке
Видео: _dps_vdk

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