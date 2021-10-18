В Приморье повара за раз приготовили почти 300 кг мяса, установив мировой рекорд

Фото: пресс-служба РусАгро

На центральной площади села Михайловки было организовано мероприятие ко Дню работника сельского хозяйства. Жителей развлекали танцами и песнями, для детей были организованы отдельные зоны, где ребятишки могли резвиться и играть с друзьями. Но больше всего гостей мероприятия впечатлила готовка трехсот килограмм мяса - повара установили мировой рекорд по единовременной готовке на гриле.

Двадцать поваров из владивостокских ресторанов жарили на гриле 300 кг мяса - емкости для ароматного шашлыка не хватило, остановились на отметке в 297 кг. Но это барбекю все равно признали самым большим в мире - приморские повара установили рекорд России и мира. Зрители заворожено наблюдали за искусной работой мастеров. А приятный запах будоражил аппетит даже у тех, кто успел перекусить дома.

Во время жарки барбекю возникли и другие трудности. Сырые дрова не разгорались. Погода тоже всячески противостояла готовке мяса. Дым от огня, который разносило холодным ветром, щипал глаза - но неприятности не помешали.

Фото: пресс-служба РусАгро

В качестве наград поварам вручили медали и сертификаты. После мероприятия приготовленное мясо бесплатно раздали всем желающим. В итоге хватило, конечно, не всем, однако большинство зрителей остались довольными.

Организатором мероприятия выступила компания «РусАгро».

Фото: пресс-служба РусАгро

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