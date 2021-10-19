Минздрав Приморья: «Без коллективного иммунитета от коронавируса врачи не смогут планово принимать пациентов»

Врачи плановой помощи мобилизованы для помощи в борьбе с ковидом Фото: Иван МАКЕЕВ

Плановая помощь в больницах и поликлиниках будет ограничена из-за роста заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз дали ведущие медики Приморья. Анастасия Худченко, глава краевого минздрава, сообщила, что пиковые нагрузки из-за Covid-19 мешают плановой помощи:

- Каждое новое направление мы привлекали врачей и медсестер из плановой помощи. В пиковые нагрузки заболеваемости коронавирусом важной задачей в здравоохранении было спасение жизни людей, на ее решение и устремили все силы.

Министр отметила: пока будет сохраняться такая динамика, врачи не смогут заниматься плановым приемом пациентов. Это сулит очереди при записи к врачам, обострение хронических заболеваний и другие негативные последствия.

- Еще одной причиной затрудненной записи к врачам в поликлиниках стал дефицит кадров, который по всей стране усугубился в период пандемии – врачи старшего возраста приняли решение уйти на отдых из-за риска заболеть и тяжелой нагрузки, - уточнили в пресс-службе правительства края. Для решения этой проблемы власти увеличивают кадровый целевой набор.

Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 236 новых случаев заболевания.

Правительство призывает вакцинироваться.

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