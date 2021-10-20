Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток20 октября 2021 3:33

Имени Instasamka – подростки Владивостока переименовывают названия школ в Google картах в честь героев мемов

Инструкцию взяли из ТикТока. Так ребята повторили тренд 2018 года
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Принтскрин гугл-карт

Принтскрин гугл-карт

У подростков владивостокских школ появилось новое развлечение. Более пяти школ Владивостока переименованы в гугл-картах в честь героев мемов. Школа №17 имени адепта Сяо, МБОУ СОШ имени Даркхолма – так звучат новые названия учреждений в сервисе Google.

Из интернет-мемов подростки выбрали героев фильмов и звезд. Одна из школ теперь названа в честь экстравагантной исполнительницы Инстасамки.

Тем же способом развлекаются и камчатские дети. Некоторые школы посвящены животным, а некоторые названия учреждений теперь сопровождаются просьбой поставить тройку.

Принтскрин гугл-карт

Принтскрин гугл-карт

Напомним, в 2018 в России и Приморье произошел аналогичный тренд – учреждения и объекты на картах школьники и студенты переименовали в честь Рикардо Милоса. Это харизматичный бразильский стриптизер, ставший сверхпопулярным в социальных сетях. Имя Рикардо благодаря стараниям ребят носили вузы, школы и другие учреждения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03