Забрали с кресла: глава охранной фирмы в Приморье не смог сохранить свое место из-за выявленного мошенничества

Фото: СУ СК РФ по Приморью

Следком Приморья возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Героем истории стал глава коммечерской охраной фирмы: уловками при заключении госконтрактов фигурант незаконно получил больше 7,5 миллиона рублей. Для задержания силовики нагрянули прямо на место работы подозреваемого.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ Приморья, с января 2020 года по апрель 2021 фигурант (глава коммерческой фирмы физической охраны) привлек сотрудников, которые не являлись частными охранниками. В штате фирмы почти не было лиц, которые прошли бы профессиональное обучение или сдали бы квалификационный экзамен. Более того, трудовых отношений с компанией тоже не оформили – охрана работала «в черную». В результате у бюджетного учреждения, с которой охранники заключили контракт, потеряла больше 7,5 миллиона рублей.

Обстоятельства уголовного дела уточняются: подозреваемый находится под стражей. После завершения расследования экс-директора ждет скамья подсудимых.

Фигуранту грозит ответственность по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).