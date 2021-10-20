Активисты Владивостока хотят создать экопарк с утками-мандаринками на Соленой протоке

Из архива КП Фото: Павел КЛОКОВ

Соленая протока - одно из любимых мест отдыха владивостокцев. Сюда приезжают родители с детьми, чтобы полюбоваться краснокнижными утками-мандаринками. Территориальное общественное самоуправления «Спутник Владивостока» своими силами приводят в порядок это место: устраивают субботники, строят скамейки и детские качели. Но на этом общественники не останавливаются.

В 2019 году активисты ТОС презентовали свой проект по благоустройству Соленой протоки и стали победителями конкурса президентских грантов. На призовые деньги участники самоуправления сделали пешеходную дорожку, высадили цветы, установили деревянные фигуры и детские качели. В течение двух лет активисты поддерживают чистоту на территории, а неравнодушные жители им в этом помогают.

В планах у общественников другой проект «Белая цапля», который предназначен для птиц, детей, отдыха и спортивного досуга. По словам руководителя «Спутника» Елены Холявко, в 2019 году со стороны администрации Владивостока не было никаких действий по благоустройству парка, хотя активисты отправляли коллективные письма. Однако сейчас дело двинулось с «мертвой точки».

- На мой запрос администрация Владивостока ответила, что в этом году будет разработана концепция парковой территории вдоль Соленой проток. Проект будет реализован в 2022-2023 годах, а разрабатывать его будет дирекция общественных пространств администрации города.

Фото: utka___mandarinka.vl

Активисты верят, что упорство и неравнодушие людей помогут создать уникальный парк, который станет безопасным пространством для уток-мандаринок и привлечет больше жителей и гостей Приморья.

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