В Приморье 21 октября ветрено, до +11°С

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 21 октября, погоду диктует поле повышенного давления. Без осадков, северо-западный умеренный ветер – до +11 градусов.

Как сообщили синоптики Примпогоды, во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха от +7 до +9 градусов.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер разных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха составит +9...+11 градусов.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха +10...+12 градусов.

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