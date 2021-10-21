Во Владивостоке весь общественный транспорт подключили к умной системе

Весь транспорт города оборудован системой ГЛОНАСС Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы приморской столицы на 100% подключили к системе ГЛОНАСС - глобальной навигационной спутниковой системе. Несомненно, это значительно упростит передвижение пассажиров, которые теперь могут отследить любой маршрут в режиме реального времени. Помимо этого, контролировать транспорт станет легче и специалистам профильного направления.

Выбрать удобный маршрут и посмотреть, через сколько транспорт приедет на ту или иную остановку, можно с помощью специальных приложений на компьютере и телефоне. Программы обрабатывают данные, собранные системой ГЛОНАСС.

- Сегодня к услугам пассажиров Владивостока несколько приложений, где в реальном времени можно узнать местонахождение нужного автобуса, электробуса, трамвая или троллейбуса. Официальный из них - только один. Это сайт go2bus.ru, куда информация поступает из геоинформационной системы «Управление пассажирским транспортом». Остальные приложения, например 2gis.ru, Яндекс.Карты и bustime.ru, используют данные уже этого портала, - отметил начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов.

Кстати, во Владивостоке сейчас продолжается и обустройство так называемых «умных» остановок. 30 остановочных пунктов в ближайшее время подключат к SMART-сервисам. В остановочных павильонах, построенных для удобства пассажиров в разных районах города, продолжается монтаж информационных табло, на которых отображается время прибытия транспорта. Сейчас такими интерактивными помощниками оборудованы 16 остановок, со временем они появятся и на остальных. Также планируется оборудовать павильоны специальными терминалами, с помощью которых можно будет пополнить транспортные карты или вызвать экстренные службы в случае ЧП.

ВАЖНО

По вопросам местонахождения автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов можно обращаться в автоматизированный диспетчерский центр Владивостока. Звонки принимаются круглосуточно по телефонам: 260-52-52, 236-32-52.

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