ДВФУ празднует 122-й день рождения

Из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Университет на острове Русском считают флагманом высшего образования на Дальнем востоке. Сегодня ДВФУ празднует свой 122-й день рождения.

Восточный институт, от которого началась история вуза, был открыт 21 октября 1899 года. Учреждение основано указом Николая II. Предполагалось, что институт будет готовить будущих дипломатов, финансов и военных, владеющих восточными языками.

Уже в 1906 при институте основали типографию для издания «Известий Восточного института», во время Гражданской войны произошло дробление на частные вузы: выделились факультеты истории, юриспруденции, политехникум.

История ДВГТУ стартует с 17 апреля 1920 года – именно тогда факультеты объединили в один Государственный дальневосточный университет.

ДВФУ был учрежден указом президента, в 2009 году. Сейчас представительства вуза открыты в Китае, Японии, Вьетнаме и Индии.

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