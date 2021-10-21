«Не знала, что наехала на человека». В Приморье женщина насмерть сбила юношу и скрылась

Фото: пресс-служба ОМВД по Артему

Жительницу Артема в Приморье привлекли к ответственности за страшную аварию. Погиб 19-летний парень – он переходил дорогу на красный. Женщина «не заметила», что сбила человека, поэтому покинула место ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД Артема, авария произошла 17 октября. Сотрудники на месте установили, что водитель наехал на пешехода и скрылся – юноша переходил на красный. Потерпевшего доставили в реанимацию, однако от полученных травм он скончался.

Полицейские осмотрели место, обнаружили осколки и госномер транспорта – автолюбительницу на Toyota Allion быстро отыскали, так как машина была с повреждениями после аварии. Однако 37-летняя женщина, которая оказалась владелицей иномарки, уверяла, что не заметила пешехода и не знала, что сбила человека.

На женщине уже лежит административная ответственность по статье 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанности при ДТП), а теперь она стала фигурантом уголовного дела по пункту «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Владелица иномарки под подпиской о невыезде.

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