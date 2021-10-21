Сервис доставки во Владивостоке «Vl.ru Еда» объявил о своем закрытии

Теперь место оранжевых займут конкуренты Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке популярный сервис доставки еды закрывают. Мера, пояснили руководители, вынужденная. Дело в том, что «Еда» все еще не самоокупаема, несмотря на растущее количество клиентов. Полностью закроют сервис 22 октября 2021 года.

- Чтобы продолжать оказывать услуги на том же уровне – быстро доставлять еду, развивать инфраструктуру – требовались постоянные вложения. Мы не хотели ухудшать условия сотрудничества с партнёрами и увеличивать комиссию, брать с покупателей дополнительные деньги за доставку или вводить сервисные сборы. А без этого вывести проект на самоокупаемость в текущих условиях оказалось невозможным, - рассказали менеджеры сервиса.

Команда планирует сместить фокус внимания и ресурсы на другие проекты, VL.ru организаторы называют кузницей стартапов:

- И важно не только уметь начать, но и вовремя признать и понять, что продукт не оправдывает вложенных усилий – сфокусироваться на других, более интересных и важных проектах.

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