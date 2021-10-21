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Владивосток21 октября 2021 7:44

Глава Роспотребнадзора Приморья постановила отстранять от работы непривитых сотрудников

Больше всего заболевших коронавирусом среди работающего населения от 18 до 59 лет
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье не выполнен план по прививочной кампании. Привить планировали до 900 тысяч человек, сейчас счетчик на отметке в 426892 – это лишь 47,3% ожидаемого показателя. Главный санитарный врач Приморья и руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская написала постановление: непривитых сотрудников отстранят от очной работы с 15 ноября. Согласно документу, привить необходимо 80% каждого трудового коллектива.

- Организовать проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции не менее 80% от общей численности сотрудников: первым компонентом до 15.11.2021, вторым компонентом в срок до 15.12.2021 года.

В случае, если сотрудник не выполнит условия, его переведут на дистанционный режим с 15 ноября. Отстранят от очной работы также сотрудников, начавших курс вакцинацию, но не закончивших до 15 декабря.

В постановлении указано, что реализацию должны обеспечить главы администраций муниципальных образования Приморья.

Мера касается сотрудников следующих сфер:

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- транспорта;

- культуры (театры, кинотеатры, концертные залы и т.п.)

- физической культуры и спорта;

- экскурсионной, выставочной деятельности; сервиса, оказания услуг населению (торговля, общественное питание, гостиничные услуги, услуги детских игровых комнат, детских развлекательных центров, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуг почтовой связи, клининга, парикмахерских

- (салонов красоты), прачечных, ателье, химчисток); пищевой промышленности;

- рыболовства, береговых рыбоперерабатывающих предприятий, холодильных терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией; строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; промышленных предприятий; административно-управленческой и офисной деятельности, в т.ч. в клиентских подразделениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, финансовых организациях.

Вакцинироваться необходимо государственным и гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления Приморского края.

Напомним, в качестве превентивного удара четвертой волне заболевания в крае вводят QR-коды о вакцинации для посещения общественных мест.

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