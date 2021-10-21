В детской психиатрической больнице Владивостока до конца года завершат капитальный ремонт

Из архива КП Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

Во Владивостоке ведется капремонт диспансера на улице Днепровской, 45. Работы в детской психиатрической больнице завершатся до конца года – чтобы краевой диспансер отметил свой 30-летний юбилей. С момента основания капремонт в больнице не проводили.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, поручение дал губернатор края Олег Кожемяко. На реконструкцию запланировали из бюджета 10 миллионов рублей.

- В настоящий момент идет полномасштабная замена систем тепло-, водоснабжения, полностью поменяна электрика. В результате оптимизации планировочных решений появились два дополнительных кабинета, ремонт ведется с учетом условий создания «доступной среды», - уточнили в пресс-службе.

В следующем году, как заявила главврач детской психбольницы Анастасия Горохова, проведут ремонт стационарного отделения больницы. Кстати, в медучреждении уже обновили мягкую мебель, закупили мячи и музыкальное оборудование. Благодаря фондам и спонсорам приобретено дополнительное уличное игровое оснащение, материал для альтерации.

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