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Владивосток21 октября 2021 8:16

В детской психиатрической больнице Владивостока до конца года завершат капитальный ремонт

Такое масштабное обновление диспансер ждал 29 лет
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

Во Владивостоке ведется капремонт диспансера на улице Днепровской, 45. Работы в детской психиатрической больнице завершатся до конца года – чтобы краевой диспансер отметил свой 30-летний юбилей. С момента основания капремонт в больнице не проводили.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, поручение дал губернатор края Олег Кожемяко. На реконструкцию запланировали из бюджета 10 миллионов рублей.

- В настоящий момент идет полномасштабная замена систем тепло-, водоснабжения, полностью поменяна электрика. В результате оптимизации планировочных решений появились два дополнительных кабинета, ремонт ведется с учетом условий создания «доступной среды», - уточнили в пресс-службе.

В следующем году, как заявила главврач детской психбольницы Анастасия Горохова, проведут ремонт стационарного отделения больницы. Кстати, в медучреждении уже обновили мягкую мебель, закупили мячи и музыкальное оборудование. Благодаря фондам и спонсорам приобретено дополнительное уличное игровое оснащение, материал для альтерации.

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