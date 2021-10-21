«Чайки чувствуют неладное»: на берега Приморья выпрыгивает рыба, которую не едят даже птицы

Фото: принтскрин видео, dpscontrol

На берега приморских морей рыба массово выбрасывается на сушу, что беспокоит жителей края. Увиденное очевидцы запечатлели на видео.

На кадрах видно, что большая часть морского берега покрыта мелкой мертвой рыбой. Приморцы тут же забили тревогу и стали строить догадки, что это за рыба и по каким причинам она могла покинуть море. Мнения разделились. Одни говорят, что рыба на видео-корюшка, которая выбросилась на берег из-за похолодания воды. Другие утверждают, что это мойва, у которой сейчас нерест. Остальные думают, что анчоус или иваси.

- Это иваси. Сын своими глазами видел, как рыба выпрыгивала на берег. Погода была спокойной, волн не было, - пишет приморец.

Приморцы отметили, что на берегу не видно ни одной чайки, хотя птицы могли бы спокойно «пировать», ведь столько рыбы выбросило. В комментариях недоумевают:

-Чайки не торопятся рыбу клевать, чувствуют неладное.

Пока что настоящие причины массового выброса рыбы неизвестны. Ситуацию прокомментировал Константин Осипов, пресс-секретарь Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра. Он рассказал, что рыба больше похожа на анчоуса и рассказал, в каком случае пройдет проверка.

-Алгоритм такой: к нам может обратиться природоохранная прокуратура и мы можем выехать на место, осмотреть все, сделать заключение. Теоретизировать будет совершенно неправильно. Мы отраслевая наука, за каждым нашим словом должно быть какое-то обоснование.

В ближайшее время «КП-Владивосток» отправит запрос в ТИНРО, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03