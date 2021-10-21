В нескольких школах и детских садах Владивостока ремонтируют крыши

Фото: администрация Владивостока

Во Владивостоке полным ходом идут ремонтные работы в образовательных учреждениях. Речь о тех школах и детсадах, где без ремонта было совсем никак. Именно на такие организации летом городские власти выделили 100 миллионов рублей.

В нескольких образовательных учреждениях приводят в порядок кровли. Как сообщили в пресс-службе мэрии дальневосточной столицы, в эти дни крышу ремонтируют в детском саду на № 186 на улице Русской, 54. За месяц выполнили более 70 % работ.

- Ремонт кровли рабочие ведут очень аккуратно и качественно, при осенних дождях уже не было больших протечек, – рассказала заведующая детсадом Любовь Пожетнова. – Общая площадь работ составляет около 1200 квадратных метров. Материал рабочие доставляют на крышу с помощью крана в выходные дни, когда детей нет в саду. Также по нашей просьбе не ведут работы во время сонного часа.

Кровлю ремонтируют и в одном из самых крупных учебных заведений города – школе № 83. Подрядчику нужно обновить почти 4,5 тысячи квадратных метров крыши. Над спортивным корпусом школы положат листы мягкой кровли. Также необходимо обновить гидроизоляцию над учебными блоками, заменить черепицу. В пресс-службе мэрии отметили, что работы займут еще как минимум месяц.

В школе по соседству – № 82 – крышу почти полностью обновили. Основной фронт работ был на кровле учебного блока «А»: рабочие отремонтировали там больше 1400 квадратных метров покрытия. Сейчас работы завершаются – идет замена балок перекрытий, утепление, укладка новой черепицы.

Ремонт стал возможен благодаря дополнительно выделенным 100 миллионам рублей для экстренных работ. Для выбора подрядчиков администрация города провела более 20 электронных торгов. Работы должны быть завершены до конца года: помимо кровель, рабочие ремонтируют фасады, внутренние помещения, кладут новый асфальт.

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