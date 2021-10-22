«Адмирал» победил «Амур» в выездном дальневосточном дерби

Первое дальневосточное дерби сезона осталось за Владивостоком. Фото: пресс-служба ХК «Адмирал».

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» в четверг,21 октября одержал победу в первом дальневосточном дерби сезона, одолев на выезде хабаровский «Амур». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «моряков».

В первом периоде «Адмирал» дважды оставался в меньшинстве, но оборона выдержала напор хабаровчан. А после, получив уже свое большинство на 15 минуте периода, грамотно разыграли лишнего. Шайбу забросил Войтех Мозик.

Во втором периоде команды играли более сдержанно и дисциплинировано. По разу обменялись удалениями, но численное преимущество ни те, ни другие не реализовали. И все же под занавес периода «моряки» удвоили преимущество - на последней минуте отрезка Шулак вышел на рандеву с Аликиным и точным кистевым броском поразил ворота - 0:2.

В заключительном отрезке «Амур» полетел отыгрываться, игра проходила с серьезным преимуществом хабаровчан. На 44 минуте Радан Ленц смог отыграть одну шайбу, но на большее «тигров» не хватило. Итоговый счет в дальневосточном дерби - 2:1 в пользу приморского клуба.