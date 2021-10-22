Благоустройство Владивостока

В городе завершается ремонт сетей ливневой канализации. Фото: Администрация Владивостока

В столице Приморья кипят ремонтные работы, сейчас подходит к концу починка сетей ливневой канализации и установка освещения на придомовых территориях. Специалисты управления дорог и благоустройства мэрии сообщают, что помимо ремонта силами муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» сейчас ведется подготовка к зиме. Промывают и прочищают сети, лотки и водопропускные трубы. В постоянном режиме проводятся работы по установке новых люков и решеток на месте пропавших или пришедших в негодность.

В числе адресов, где ремонт уже завершен, – ул. Зои Космодемьянской, 7 – 9, Аллилуева, 10, Часовитина, 5 – 7, Ватутина, 12, и десятки других адресов.

Отметим, что на улицах Владивостока сейчас насчитывается почти 5 тысяч люков. Лишь малую часть обслуживает муниципальное дорожное предприятие - в его ведении находится сеть ливневой канализации. Большинство других колодцев – собственность и зона ответственности различных сетедержателей, которые оказывают услуги по обеспечению горожан тепло- и водоснабжением, водоотведением, а также интернет-связью. Каждый сетедержатель обязан самостоятельно проводить работы по выявлению открытых смотровых колодцев и принимать меры по их закрытию и ремонту.

Большинство новых фонарей работают на солнечных батареях. Фото: Администрация Владивостока

Еще одна важная работа, которую ведут сейчас городские власти по муниципальной программе, – установка фонарей освещения в городских дворах. Такие работы уже завершены на Океанском проспекте, 123, ул. Кирова, 12, Кузнецова 45, Никифорова, 3, Лермонтова, 68а, 70, 79/1, 79/2, 79/3, 97, 91, 93, 27, 29, Чичерина, 10, 18, Успенского, 100, 96, Энгельса, 3, и по другим адресам.

Кстати, новые фонари работают на солнечных батареях, но есть и электрические. Специалисты управления содержания жилищного фонда мэрии сообщают, что собственники совместно с управляющими компаниями сами решают, какое оборудование установить, они же выбирают подрядную организацию.

До конца года такое освещение появится в 123 дворах во всех районах Владивостока. Предложение главы города Константина Шестакова по установке фонарей на придомовых территориях поддержал заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев. Средства были выделены из федерального бюджета.

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