Предприниматели Владивостока обсудили, как можно избежать введения QR-кодов

Участники встречи уточняют, что им важно чтобы гости, что приходят к ним в заведение чувствовали себя в безопасности. Фото: Максим Долбин

В администрации Владивостока прошла встреча с предпринимателями. Ее провел первый заместитель главы администрации Сергей Дмитриенко. На встрече руководители кафе, ресторанов и фитнес-клубов сообщили, готовы мотивировать своих сотрудников к вакцинации и предложили несколько вариантов того, как избежать нового ужесточения противоковидных мер – введения QR-кодов.

Поступило интересное предложение ввести отдельные сертификаты под названием «Безопасное место» для организаций общепита, спорта и других сфер, где будет требоваться QR-код. Их могли бы выдавать заведениям, как альтернативу введению QR-кода. Получить такой сертификат можно было бы по итогам проверок конкретного объекта при условии, что все сотрудники поставили вакцины и соблюдаются все меры безопасности для гостей в виде дистанции, масочного режима, температурного контроля и других.

Участники встречи уточняют, что им важно чтобы гости, что приходят к ним в заведение чувствовали себя в безопасности. Если все сотрудники поставят вакцину и будут выполнять условия защиты от инфекции, то это послужит ярким примером для всех, что работать можно, придерживаясь при этом всех правил.

Также представители общепита предложили не вводить коды для тех гостей, кто забирает заказ на вынос и не остается в зале. Кроме этого участников встречи интересовали не мало важные вопросы, как мотивировать гостей пройти вакцинацию и, если все-таки будут вводиться QR-коды, то каков регламент его проверки и могут ли представители предприятий запрашивать у гостей документы при входе в кафе или ресторан.

Сергей Дмитриенко предложил предпринимателям собрать воедино все интересующие бизнес вопросы для запроса разъяснений со стороны контролирующих органов. Заместитель главы администрации отметил, что будет создана рабочая группа, которая представит все предложения и вопросы от бизнеса. Ведь такой подход позволит совместными усилиями собрать все предложения, выйти на диалог с Роспотребнадзором и не допустить распространения коронавирусной инфекции. Сергей Дмитриенко уточнил, что только при вакцинации можно будет достигнуть снижения темпов заболеваемости и создать во Владивостоке коллективный иммунитет.

Направить вопросы и предложения можно в Ассоциацию рестораторов и отельеров, на почту torgvlc@vlc.ru в управление экономического развития города или заполнить форму. Все разъяснения будут опубликованы на сайте городского «Центра развития предпринимательства» и в социальных сетях.

Напомним, что рост заболеваемости COVID-19 обусловил введение в Приморье дополнительных ограничительных мер. С 15 ноября жители края при посещении кафе, фитнес-клубов, учреждений культуры должны предъявить QR-код о вакцинации либо справку о вакцинации.

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