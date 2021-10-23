Одна из центральных улиц Владивостока лишилась второй полосы

На улице Набережной сейчас движение только по правой полосе. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Одной полосы лишилась дорога, идущая от улицы Светланской, 8, и перетекающая в Набережную во Владивостоке. Левый ряд в районе известного городского кинотеатра огорожен, там снят верхний слой асфальта и разрыты участки возле люков и колодцев. По этой причине все машины, решившие выбрать именно этот путь, вынуждены ехать только по правой стороне. Местами затрудняют движение припаркованные автомобили, но пока что это не выглядит, как настоящая проблема.

В левом ряду снят асфальт. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Также разрыты участки дороги вокруг люков. Фото: Екатерина ТИХАЯ

И, конечно, отметим, что это временное неудобство, связанное с комплексным ремонтом улиц приморской столицы.

– Набережная вошла в перечень ремонта дорог, который у нас делают в центральной части Владивостока в том числе. В список входят Батарейная, Пограничная, Набережная и Семеновская. Подрядчики работают, планируют в скором времени работы завершить, – пояснили корреспонденту «КП – Владивосток» в пресс-службе мэрии.

Пока что движение в этом районе не затруднено. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Однако сочетание ремонта и припаркованных авто может поспособствовать появлению затора. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Кроме Набережной, дороги ремонтируют на Батарейной, Пограничной и Семеновской. Фото: Екатерина ТИХАЯ

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