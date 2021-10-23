Приморцы не знают, как бороться с выгрузкой мусора и шин у их домов

Люди, которые так засоряют улицы города, говорят, что всего лишь выполняют свою работу Фото: принтскрин видео.

Не все автолюбители знают, куда можно сдать старые покрышки на утилизацию. И если кто-то хранит их в гаражах, то кого-то устраивает выбрасывать их на улицах. Так, во Владивостоке на Зеленой, 62 люди сбрасывают в огромных количествах мусор, в том числе и старые шины. На все замечания граждан "грузчики" отвечают угрозами.

- Сказали идти нам куда хотим, а они ничего убирать не будут, -делится местная жительница.

Люди, которые так засоряют улицы города, говорят, что всего лишь выполняют свою работу, а ко всем вопросам нужно обращаться к хозяину. Вот только мужчина оказался неразговорчивым, а количество старых покрышек растет с каждым днем. Местные жители говорят, что приехать с кучей мусора машина может три раза за день.

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