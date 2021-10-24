Воскресный выходной, 24 октября, порадует Приморье теплой погодой

Фото: Анна Соболь.

В воскресенье, 24 октября, Приморский край окажется во власти поля повышенного давления. Об этом сообщает портал «Примпогода». По данным синоптиков, в регионе сегодня без осадков, переменная облачность. Воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс.

В дальневосточной столице дождей не ожидается. Ветер возьмет направление с запада и юго-запада, а воздух прогреется до 15 градусов тепла.

В соседнем Уссурийске небольшая облачность, но тоже без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха чуть выше – до 17 градусов со знаком плюс.

В Находке умеренно ветрено, облачно, температура воздуха +15...+17°C.

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