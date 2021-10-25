Приморские подростки окажутся в суде за кражи в размере 3,5 миллиона рублей

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении трех подростков из Артема. Несовершеннолетние подозреваются в ряде краж с различным ущербом.

В пресс-службе СУ СК Приморья сообщили, что в июле один из обвиняемых обокрал на автобусной остановке жительницу Артема. Увидев женщину, юноша последовал за ней и совершил свое преступление. Подобрав подходящий момент, он толкнул ничего не подозревающую женщину, забрал ее телефон и рюкзак, после чего поспешил скрыться.

В августе этот же подросток с помощниками похитил мотоциклы из металлического контейнера. Пока один из подельников избавлялся от навесного замка, другой следил, есть ли кто рядом. Украв четыре мотоцикла, преступники покинули место преступления и распорядились имуществом по своему усмотрению. Ущерб собственникам составил около 3,4 миллиона рублей.

Кроме мотоцикла, юноши угнали автомобиль и доехали на нем до села Прилукии Хорольского района.

За свои преступления подростки обвиняются по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайная кража чужого имущества), «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (открытая кража имущества с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

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