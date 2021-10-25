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Владивосток25 октября 2021 8:25

«Лего по запчастям разложили»: в Приморье в ДТП несколько машин разбито до неузнаваемости

У поселка Тихий в Приморье произошла массовая авария с летальными исходами
Руслан НОВИКОВ
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Фото: dps_vl

Фото: dps_vl

Серьезное ДТП произошло в Приморье на трассе в сторону Раздольного около поселка Тихий. Пострадали несколько участников движения, машины разбиты до неузнаваемости. Очевидцы сообщили, что ДТП с летальным исходом.

На ужасающих кадрах видна кровь. У одного из автомобилей буквально оторван салон, по другому будто бы прошелся дорожный асфальтоукладчик. Видео с места происшествия попало в социальные сети.

Количество пострадавших еще не известно. «Комсомолка» уточняет у ГИБДД обстоятельства произошедшего.

Массовое ДТП на трассе в Приморье
Видео: nadega.inform

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