«Лего по запчастям разложили»: в Приморье в ДТП несколько машин разбито до неузнаваемости

Фото: dps_vl

Серьезное ДТП произошло в Приморье на трассе в сторону Раздольного около поселка Тихий. Пострадали несколько участников движения, машины разбиты до неузнаваемости. Очевидцы сообщили, что ДТП с летальным исходом.

На ужасающих кадрах видна кровь. У одного из автомобилей буквально оторван салон, по другому будто бы прошелся дорожный асфальтоукладчик. Видео с места происшествия попало в социальные сети.

Количество пострадавших еще не известно. «Комсомолка» уточняет у ГИБДД обстоятельства произошедшего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03