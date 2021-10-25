Атлеты из Приморья трижды стали победителями на Кубке России по пауэрлифтингу

Фото: пресс-служба правительства Приморья

Спортсмены Приморья стали лучшими на Кубке России по пауэрлифтингу, трижды одержав победу. Соревнование проходило в Мурманске с 17 по 23 октября. Приморье представляли четыре атлета из Владивостока и Спасска-Дальнего.

Как сообщили в правительстве Приморья, в борьбе участвовали Владимир Караман из Спасска-Дальнего, Ангелина Еловикова, Светлана Веригина и Анна Теслина из Владивостока. Всего участников со всей России было более 250.

Среди женщин первое место в весовой категории до 84 килограмм заняла титулованная спортсменка из Приморья, чемпионка континента и рекордсменка мира и Европы Ангелина Еловикова. Всего Ангелина подняла 530 килограмм: 200 — в приседании, 115 — в жиме лежа, 215 — в становой тяге. В абсолютном зачете спортсменка стала победительницей Кубка России. Анна Теслина выступала в этой же категории, набрала в сумме 427,5 килограмм и заняла 4 место в классическом троеборье.

В весовой категории до 47 килограмм победила мастер спорта Светлана Веригина. Ее результат в троеборье составил 327,5 килограмм: 110 килограмм в приседании, 80 — в жиме, в тяге — 137,5.

Среди мужчин в весовой категории до 93 килограмм первое место завоевал Владимир Караман, подняв в сумме троеборья 785 килограмм, что является нормативом мастера спорта международного класса. Также атлет занял второе место в абсолютном зачете. В приседаниях он смог поднять 280 килограмм, в жиме лежа — 190, в тяге — 315.

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