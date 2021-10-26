Приморский фотограф снял редкий вид птиц – японских журавлей

Сбылась мечта фотографа, он смог заснять японских журавлей. Фото: ivanborovkov.com

Поймать в объектив японских журавлей – большая удача для любителей съемки. Совсем недавно приморский фотограф Иван Боровков сумел сделать уникальные кадры пернатого – это редкий вид, «КП – Владивосток» уже показывала их своим читателям. Общая численность птицы оценивается в 1700–2000 особей.

– Фотограф подобрал удачное время, чтобы заснять японских журавлей, однако большинство из них уже улетели на места зимовки. Птица, действительно, редкая, она занесена в красную книгу, торговля данным видом строго запрещена. Журавли гнездятся на земле и найти их очень тяжело, но мы каждый год ведем учет этого вида во время пролетов. Как раз в Хасанском районе и в Раздольном можно увидеть миграционный путь этих птиц. Фотографу очень повезло, что он их увидел – это прекрасная и редкая находка, которую можно увидеть в дикой природе, – рассказала корреспонденту «КП - Владивосток» ведущий координатор проектов Амурского филиала WWF России Анна Сердюк.

Общая численность редкой птицы оценивается в 1700–2000 особей. Фото: ivanborovkov.com

Удачная фотоохота прошла на Ханке – на одной из стоянок мужчина услышал птичьи крики, и тут же вылетела стайка из трех журавлей, которая нарезала круги прямо над головой Ивана, словно позируя для фотографий.

Снимки уже успели собрать множество восторженных отзывов среди жителей Приморья.

Поймать в объектив такую редкую птицу, как японский журавль, было мечтой фотографа. Фотоохота прошла удачно. На одной из стоянок мужчина услышал птичьи крики, и тут же вылетела стайка из трех журавлей, которая нарезала круги прямо над головой Ивана, словно позируя для фотографий.

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