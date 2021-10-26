Мэр Владивостока о пожаре на рынке: «Пока идут работы, о помощи бизнесу нужно думать уже сейчас»

На месте возгорания работают пожарные, ГИБДД и полиция Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Мэр Владивостока Константин Шестаков посетил место сегодняшней трагедии. На Некрасовском рынке в дальневосточной столице пожар объял павильоны. Возгорание охватило около 400 квадратных метров. Эвакуировано около 70 человек - работники рынка и прилегающих павильонов. ГИБДД перекрыла подъезды к рынку, полиция – доступ внутрь. Глава города приехал на место и сообщил в своем Instagram, что работы по тушению завершаются, однако уже сейчас нужно задуматься о помощи пострадавшим предпринимателям:

- Пострадал бизнес. Мы должны общими усилиями и краевых ведомств, и городских помочь восстановить его. Сейчас мы поговорили с городским прокурором. В четверг проведем общую встречу с предпринимателями, пригласим центр «Мой Бизнес», министерство промышленности Приморья и микрокредитные организации. Предприниматели могут рассчитывать на компенсации. Пока пожарные завершают работы, мы должны уже задуматься о будущем, - отметил мэр города.

Администрация Владивостока окажет поддержку предпринимателям, которые пострадали от пожара на Некрасовском рынке. Управление экономического развития готово перераспределить средства, которые пойдут на помощь пострадавшему бизнесу.

- Финансовая помощь должна быть направлена на поддержку вполне конкретным пострадавшим предпринимателям. Важно, чтобы люди могли за этими средствами обратиться сразу. Также нужно проработать вопрос по увеличению объёма поддержки. Мы понимаем, что у людей ситуации разные: нужно платить за квартиру, ипотечные платежи и прочее. Предприниматели рассчитывали на доходы от своего бизнеса, и нужно прямо сейчас оказать им поддержку, - поручил Константин Шестаков.

Пострадавшим бизнесменам также будут предоставлены альтернативные площадки для торговли на других городских участках. Кроме того, на этой неделе для них запланирован прием совместно с прокурором города, а также профильными управлениями администрации города, краевыми министерствами и институтами развития бизнеса.

Все предприниматели, что оказались в тяжелой ситуации из-за пожара на Некрасовском рынке, могут обратиться по телефону к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморье 8-914-797-80-31.

Напомним, павильоны начали гореть утром 26 октября. На месте работали больше десяти единиц спецтехники и почти 40 пожарных.

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