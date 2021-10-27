Жители Большого Камня говорят, что торговый центр «Айсберг» заминировали

Информация поступила днем 27 октября. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Из Большого Камня прилетели тревожные новости днем 27 октября: жители города заявляют, что их торговый центр «Айсберг», расположенный на улице Aллея Труда, 35а, заминировали. Возле здания находятся несколько пожарных машин.

В настоящее время «КП – Владивосток» обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.

Обновление на 15:38:

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю заявили, что их коллеги из Большого Камня проводят плановые учения. Судя по фото, которые поступили в редакцию «Комсомолки», это похоже на правду: здание не оцеплено сотрудниками полиции, нет никакой суеты. Также не видно и никакого задымления.

По данным от МЧС, это плановые учения. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Спасатели выдвинули пожарную лестницу. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

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