«Бесчеловечная развлекуха»: хулиган из Владивостока разбивает стекла машин по непонятным причинам

Фото: dpscontrol.public

Жительница Владивостока ехала по трассе в районе съезда на объездную Седанка - Патрокл, как вдруг что-то, похожее на пулю, разбило заднее окно ее автомобиля. Сотрудники авторемонта сообщили, что это не первый случай: женщина стала четвертой пострадавшей.

-В районе Санаторной кто-то развлекается, по едущим авто стреляют, - пишет в социальных сетях водительница.

Другие владивостокцы подтвердили, что в этом же районе происходят аналогичные случаи. Больше всего пугает то, что у некоторых на задних сиденьях сидят маленькие дети, которые могут серьезно пострадать от прилетевшего предмета.

- Было у нас такое. Ребенок спал в кресле. Хорошо тонировка была хорошая, стекла на пленке повисли. Просто повезло, - делятся своими историями люди.

Напомним, недавно в Сети появилась информация о другом инциденте: неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу во Владивостоке. Полиция ищет подозреваемого, несколько человек пострадали от осколков разбитого выстрелом стекла.

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