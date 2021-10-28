Приморcкая команда КВН выступит в Высшей Лиге в Москве

Фото: Красный Лис, @kvn_redfox

Команда Клуба веселых и находчивых из Приморья «Красный лис» достойно выступила на кубках в сентябре федерального уровня, заняв призовые места. 27 октября в молодежном центре «Планета КВН» состоялся Кубок мэра Москвы, где выступили юмористы из Владивостока - приморцы одержали победу. Теперь ребятам доступна Высшая Лига КВН.

Игра пройдет в следующем сезоне Высшей Лиге в Москве - ее покажут на Первом канале. Трансляция запланирована на 4 ноября в честь Международного дня КВН.

- И в Вышку попали! Такой прикол, получается, - написали ребята в своем аккаунте в соцсети.

Сборная «Красный лис» стала первой владивостокской командой за последние 16 лет, которая прошла в Высшую лигу. Впервые ребята дали о себе знать в 2019 году.

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