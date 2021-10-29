Куш сорвали только силовики: ОМОН вломился в подпольные заведения в Уссурийске

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

В Уссурийске пресекли работу целой сети нелегальных казино. Над организацией подпольных клубов работали пять человек – они задержаны. Изъято больше ста компьютеров, документы, сим-карты.

Как сообщила руководитель пресс-службы УМВД края Ирина Сырова, установлено, что приморцы с целью получения прибыли организовали игры по гемблингу - с использованием игрового оборудования и Интернета.

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Офицеры Росгвардии ликвидировали все четыре клуба, расположенных в жилых районах. По подозрению в организации и проведении азартных игр задержаны пятеро жителей города Уссурийска – трое мужчин и две женщины. Игровые клубы были тщательно законспирированы и работали в круглосуточном режиме. Доступ в заведения был открыт только для проверенных клиентов.

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Ответственность за организацию нелегального казино может составить до шести лет лишения свободы. Задержаны фигуранты в порядке статьи 91 УПК РФ.

Стоит отметить, что с 2015 года открыта игорная зона «Приморье» – одна из четырех официально действующих в Российской Федерации. Зона расширяется и модернизируется, в том числе для семейного отдыха.

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