«КП-Владивосток» объясняет, как получить QR-код о вакцинации для входа в общественные места

Редакция объясняет на примерах, как получить пропуск Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье с завтрашнего дня, 30 октября, внедряют ужесточенные антиковидные меры. Приморцам с указанной даты придется показывать QR-код о вакцинации, о перенесенной болезни, либо справку о медотводе от прививки, чтобы попасть в театры, рестораны, кафе и музеи. Другие документы, например, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, не принимаются.

«Комсомольская правда Владивосток» решила показать на примере, как получить QR. Сделать это можно лишь на сайте Госуслуг. Напоминаем: код доступен только зарегистрированным пользователям с подтвержденной учетной записью – это значит, что ее вашу личность необходимо идентифицировать в МФЦ или банках. Это делается очно.

Чтобы получить сертификат с QR-кодом о пройденной вакцинации, нужно зайти в свою учетную запись на портале Госуслуги и в уведомлениях найти «Вакцинация от COVID-19». Далее следует нажать на кнопку «перейти в дневник»

QR-код доступен тем, кто перенес заболевание менее шести месяцев назад. Для этого должен быть утвержденный диагноз. Если он не появился автоматически, стоит обратиться в поликлинику, где проводилось лечение.

В появившемся окне вы можете выбрать QR-код вам доступен. Если вы привиты, выберите первый параметр, если перенесли заболевание - второй

Сервис даст вам подробную информацию

Отметим, что пожилых приморцев старше 60 из-за введения меры отстранят от очной работы. Барам и ресторанам запрещено работать с 23 часов вечера до 6 часов утра.

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