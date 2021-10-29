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Общество29 октября 2021 14:57

Из-за отсутствия горячей воды в Первомайском районе Владивостока прокуратура возбудила дело

Аварию связывают с износом теплотрасс.
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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На аналогичные проблемы жаловались в трех детских садах.

На аналогичные проблемы жаловались в трех детских садах.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во Владивостоке уже длительное время отсутствует горячее водоснабжение в более чем 500 домах Первомайского района. Прокуратура потребовала от директора МУПВ ВПЭС устранить проблему и возбудила дело об административном нарушении.

Жильцы давно жалуются на то, что из их домов пропала горячая вода. На аналогичные проблемы жаловались в трех детских садах. Прокуратура взяла дело под свой контроль и выяснила обстоятельства, которые к этому привели.

Проблема крылась в износе теплотрассы, что привело к постоянным прорывам. Несколько участков регулярно ремонтировались, а на время ремонта, как известно, перекрывается горячая вода.

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