Из-за отсутствия горячей воды в Первомайском районе Владивостока прокуратура возбудила дело

На аналогичные проблемы жаловались в трех детских садах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во Владивостоке уже длительное время отсутствует горячее водоснабжение в более чем 500 домах Первомайского района. Прокуратура потребовала от директора МУПВ ВПЭС устранить проблему и возбудила дело об административном нарушении.

Жильцы давно жалуются на то, что из их домов пропала горячая вода. На аналогичные проблемы жаловались в трех детских садах. Прокуратура взяла дело под свой контроль и выяснила обстоятельства, которые к этому привели.

Проблема крылась в износе теплотрассы, что привело к постоянным прорывам. Несколько участков регулярно ремонтировались, а на время ремонта, как известно, перекрывается горячая вода.

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