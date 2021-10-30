Остановился и самоуничтожился: на мосту во Владивостоке легковушка заглохла и сгорела до тла

На место оперативно прибыли пожарные и ГИБДД Фото: АВТОР

В пятницу, 29 октября, глубоким вечером неординарное ДТП произошло на Русском мосту в сторону одноимённого острова. Горящий автомобиль тушила бригада пожарных. По словам водителя, автомобиль заглох, повалил дым из-под капота, наконец, Toyota Prius загорелся.

О пострадавших не сообщается. На кадрах видно, что задняя часть легкового автомобиля полностью уничтожена, капот от урона огня будто разбит. Машина пострадала настолько, что сложно установить марку. Как сообщают в соцсетях, гибрид принадлежал юноше, который ехал в сторону острова. Его двигатель заглох и задымился. Несмотря на попытки водителей помочь парню, Prius сгорел до тла.

На место оперативно прибыли пожарные и одна единица техники. Участок оцепили сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего уточняются, пока неизвестно, что стало причиной ДТП с возгоранием.

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