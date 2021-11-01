Женщине, оставившей ребенка в опасности на ж/д путях в Уссурийске, грозит штраф или лишение прав

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Полиция Приморья проверила безответственный поступок женщины, оставившей ребенка на железнодорожных путях в своем автомобиле. Неравнодушные не прошли мимо: авто передвинули своими силами, а машинист состава, который приближался к участку, успел затормозить. Однако матери 12-летней девочки, которая не на шутку испугалась, грозит административная ответственность.

В пресс-службе ОМВД Уссурийска сообщили, что неординарное ЧП произошло на улице Льва Толстого. Сотрудники установили личность виновницы – 44-летняя женщина проживает в селе Борисовке. Она оставила машину из-за «неотложных» дел.

На маму составлен административный протокол за остановку автомобиля в неположенном месте (по части 1 статьи 12.10 КоАП РФ). Комиссия выберет меру пресечения: женщине грозит штраф до пяти тысяч рублей либо лишение водительских прав на шесть месяцев.

Проверку по этому делу начала прокуратура Уссурийского ГО.

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