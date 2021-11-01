В Приморье за минувшие сутки развернули еще 360 коек из-за растущего числа заболевших COVID-19

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

С прошлой недели Приморье бьет собственные рекорды по заболеваемости коронавирусом. В последние дни суточное количество заболевших больше 280 человек. В крае развернули резервный коечный фонд, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

За четыре дня, уточнили в пресс-службе, оборудовано 360 мест, общее количество коек для ковид-больных – 2 423.

- В Приморье пришла "четвертая волна" COVID-19. Уже вдвое выросло количество пациентов в инфекционных кабинетах с симптомами респираторных инфекций, растет количество вызовов на дом и суточных госпитализаций. Прогноз неутешительный, развитие инфекции идет по аналогичному сценарию прошлого года, - заявила глава краевого минздрава Анастасия Худченко.

В ведомстве добавили: при признаках респираторных заболеваний всем приморцам, особенно пожилого возраста, необходимо посетить инфекционные кабинеты клиник края. В амбулаториях есть необходимые препараты для лечения пневмонии, они выдаются пациентам на дом бесплатно.

Напомним, власти края стимулируют кампанию по вакцинации всеми силами. Непривитых сотрудников отстранят от очной работы с 15 ноября, в крае для посещения общественных мест необходим QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

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